(Di giovedì 21 luglio 2022) La giornata delladicon le dimissioni del premier Mario Draghi è stata seguita dai telegiornali dei principali canali televisivi. Ma in termini di ascolti, se la Maratona Mentana condotta dal direttore del TgLa7 Enrico Mentana ha raggiunto un buon 6,8 per cento di share con 541.000 spettatori, in prima serata lo Speciale Tg1 condotto dalla direttrice del Tg1si è fermato a 1.356.000 spettatori con il 9,5 per cento, secondo quanto riporta il sito www.vigilanzatv.it. Lo Speciale dellaha ottenuto un risultato ben poco soddisfacente considerato che la serie tv thriller greca in onda su Canale5 - La Strada del Silenzio - ha registrato 1.044.000 spettatori con uno share del 9,2 per cento e che il telefilm Chicago Fire su Italia1 ha tenuto incollati allo ...

Maggioni è scesa in campo intorno alle nove del mattino ed è rimasta on air fino alle 23.00 ... Su Rai1 ildelle 20.00 ha avuto 3,269 milioni di spettatori e il 22,7%, quello delle 13.30 è ...Marco Zonetti per www.vigilanzatv.itmaggioni Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 20 luglio 2022 vedono i palinsesti televisivi stravolti dalla campale giornata istituzionale che ha visto soccombere il governo presieduto ... Tg1, Monica Maggioni cola a picco: durante la crisi di governo... il disastro in Rai Cancellata la puntata di Unomattina Estate di oggi: al suo posto una lunga edizione del TG1 Giornata decisamente anomala per il palinsesto di Rai1 quella ...Francesco Giorgino per 30 anni speaker del tg1 della Rai avrebbe litigaot con il suo direttore per questo adesso andrebbe a Mediaset ...