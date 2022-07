Tennis, Palermo Ladies Open: Cocciaretto e Bronzetti a caccia dei quarti. I rosa… (Di giovedì 21 luglio 2022) Prosegue il percorso “netto” delle teste di serie ai 33^ Palermo Ladies Open. Dopo le rinunce di Martina Trevisan e Shuai Zhang per problemi fisici, le altre sei teste di serie sono ancora in tabellone. Sara Sorribes Tormo, n. 41 della... Leggi su mediagol (Di giovedì 21 luglio 2022) Prosegue il percorso “netto” delle teste di serie ai 33^. Dopo le rinunce di Martina Trevisan e Shuai Zhang per problemi fisici, le altre sei teste di serie sono ancora in tabellone. Sara Sorribes Tormo, n. 41 della...

WiAnselmo : RT @Mediagol: Tennis, Palermo Ladies Open: Cocciaretto e Bronzetti a caccia dei quarti. I rosa… - Mediagol : Tennis, Palermo Ladies Open: Cocciaretto e Bronzetti a caccia dei quarti. I rosa… - federtennis : Match da non perdere oggi ?? ?? Gstaad @MattBerrettini??Gasquet - LIVE alle 14:30 circa su @SuperTennisTv ?? Amburgo… - GiornaleLORA : U.S. Polo Assn. scende in campo per il WTA 250 di Palermo Lorenzo Nencini, CEO di Incom: “Il tennis e il polo due s… - SuperTennisTv : ?? LIVE su SuperTenniX Amburgo Centrale, Campo M1 Gstaad Centrale Palermo Centrale Il match tra Bronzetti e Avanesya… -