Scontro tra mongolfiere, una precipita: paura tra i turisti (Di giovedì 21 luglio 2022) Momenti di panico nella città di Luxor, in Egitto, dove nei giorni scorsi due mongolfiere si sono scontrate in volo. Dopo l'incidente le autorità locali sono state costrette a sospendere tutti i voli di mongolfiere, in attesa di... Leggi su today (Di giovedì 21 luglio 2022) Momenti di panico nella città di Luxor, in Egitto, dove nei giorni scorsi duesi sono scontrate in volo. Dopo l'incidente le autorità locali sono state costrette a sospendere tutti i voli di, in attesa di...

capuanogio : Lo scontro per #Bremer tra #Juventus e #Inter è lo stesso scontro dell’estate 2019 per #Lukaku. Inteso come importa… - Agenzia_Ansa : Mosca punta il dito: 'Sull'orlo di uno scontro aperto tra potenze nucleari'. La portavoce del ministero degli Ester… - fattoquotidiano : Il Quattordici Luglio dei Migliori si è consumato nella navetta che il premier ha fatto tra Palazzo Chigi e il Coll… - AnsaSardegna : Scontro tra auto e ambulanza, 92enne a bordo muore d'infarto. Incidente stradale nella notte a Quartu Sant'Elena… - fcister69 : RT @pietrop15671757: Scontro in Forza Italia: scintille e urla in Senato tra Ronzulli e Gelmini 'Vai a piangere da un’altra parte e prendit… -