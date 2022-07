Salvini avvia l’operazione rilancio: sicurezza, sbarchi e flat tax (Di giovedì 21 luglio 2022) Inizia subito la partita per la leadership con Meloni. Il candidato premier sarà il leader più votato il 25 settembre. E il segretario del Carroccio rispolvera i suoi vecchi cavalli di battaglia Leggi su corriere (Di giovedì 21 luglio 2022) Inizia subito la partita per la leadership con Meloni. Il candidato premier sarà il leader più votato il 25 settembre. E il segretario del Carroccio rispolvera i suoi vecchi cavalli di battaglia

