Programmi TV di stasera, giovedì 21 luglio 2022. In prima visione su Canale 5 «Se mi vuoi bene» (Di giovedì 21 luglio 2022) Se mi vuoi bene (Foto US Mediaset) Rai1, ore 21.25: Don Matteo 12 Replica Fiction. 12×07 Non rubare: Alice è una ragazza di sedici anni che si trova a Spoleto per il funerale di sua madre, ritrovata morta da Don Matteo. La ragazza sostiene che la madre sia andata in paese alla ricerca della sua gemella, che la donna sosteneva esserle stata rubata in culla. Nino ed Elisa litigano per l’arrivo di Eugenio Nardi, l’affascinante padre di Marco. Per far ingelosire la moglie, Cecchini le fa credere di avere un’amicizia speciale con l’attrice Elena Sofia Ricci. Rai2, ore 21.20: Il mio amico Jeff Film del 2021 di Nicolas Cuche con Audrey Dana e Medi Sadoun. Trama: Dopo la morte di suo marito, Camille si trasferisce con suo figlio Martin in un paesino della Francia. Il bimbo, ancora provato dalla morte del padre, sembra riprendersi quando racconta alla ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 21 luglio 2022) Se mi(Foto US Mediaset) Rai1, ore 21.25: Don Matteo 12 Replica Fiction. 12×07 Non rubare: Alice è una ragazza di sedici anni che si trova a Spoleto per il funerale di sua madre, ritrovata morta da Don Matteo. La ragazza sostiene che la madre sia andata in paese alla ricerca della sua gemella, che la donna sosteneva esserle stata rubata in culla. Nino ed Elisa litigano per l’arrivo di Eugenio Nardi, l’affascinante padre di Marco. Per far ingelosire la moglie, Cecchini le fa credere di avere un’amicizia speciale con l’attrice Elena Sofia Ricci. Rai2, ore 21.20: Il mio amico Jeff Film del 2021 di Nicolas Cuche con Audrey Dana e Medi Sadoun. Trama: Dopo la morte di suo marito, Camille si trasferisce con suo figlio Martin in un paesino della Francia. Il bimbo, ancora provato dalla morte del padre, sembra riprendersi quando racconta alla ...

