Prime pagine 21 luglio: 'Bremer meglio di de Ligt'. Handanovic invita Skriniar a restare all'Inter, Lazio su Marcelo GALLERY (Di giovedì 21 luglio 2022) Il calciomercato monopolizza le Prime pagine dei quotidiani sportivi. Dopo il colpo Dybala, la Roma tratta il centrocampista olandese Georginio... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Il calciomercato monopolizza ledei quotidiani sportivi. Dopo il colpo Dybala, la Roma tratta il centrocampista olandese Georginio...

DiMarzio : #Buonanotte con le #primepagine dei quotidiani in edicola il #21luglio - GoalItalia : Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi: “Juve esagerata“, “Juve in top class“, “‘Fidati Juve, Bremer meglio di De… - DiMarzio : #Buonanotte con la #rassegnastampa delle prime pagine sportive di domenica #17luglio - sulsitodisimone : Nell'edicola sulsitodisimone trovi anche le prime pagine dei quotidiani sportivi - notinmyname94 : RT @mgmaglie: Segnalo per le comiche finali la lettura delle prime pagine dei giornali di oggi, vedove di Draghi . Si va da 'Italia tradita… -