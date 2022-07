**Pd: Letta, 'ieri vulnus, quelle scelte peseranno in voto italiani'** (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Con il voto di ieri non si è aperta una nuova fase, si è creato un vulnus nei confronti del Paese che durerà a lungo, a meno che non vinciamo noi, che saremo in grado di riprendere il filo positivo che si è interrotto". Così Enrico Letta alla segreteria Pd. "Siamo stati dalla parte giusta della storia per il bene del nostro paese e le prossime elezioni saranno elezioni in cui gli atti di ieri peseranno molto". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Con ildinon si è aperta una nuova fase, si è creato unnei confronti del Paese che durerà a lungo, a meno che non vinciamo noi, che saremo in grado di riprendere il filo positivo che si è interrotto". Così Enricoalla segreteria Pd. "Siamo stati dalla parte giusta della storia per il bene del nostro paese e le prossime elezioni saranno elezioni in cui gli atti dimolto".

