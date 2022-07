My policeman: il film con Harry Styles sarà in anteprima mondiale a Toronto 2022 (Di giovedì 21 luglio 2022) Il film My policeman, con protagonisti Harry Styles ed Emma Corrin, sarà presentato in anteprima mondiale al festival di Toronto 2022. Il film My policeman, con star Harry Styles ed Emma Corrin avrà la sua anteprima mondiale al Toronto film Festival 2022, in programma dall'8 al 18 settembre. La star della musica, negli ultimi anni molto attiva anche in campo cinematografico, farà tappa anche a Venezia per presentare alla Mostra del Cinema Don't Worry Darling. My policeman farà parte del programma dell'edizione 2022 del festival canadese che proporrà ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 21 luglio 2022) IlMy, con protagonistied Emma Corrin,presentato inal festival di. IlMy, con stared Emma Corrin avrà la suaalFestival, in programma dall'8 al 18 settembre. La star della musica, negli ultimi anni molto attiva anche in campo cinematografico, farà tappa anche a Venezia per presentare alla Mostra del Cinema Don't Worry Darling. Myfarà parte del programma dell'edizionedel festival canadese che proporrà ...

larrystilosii : abbiamo avuto praticamente tutto il film nei trailer di dwd e per my policeman, miezz trailer aro s ver sul o scuc… - fedeericacecchi : bene, adesso vogliamo il trailler di my policeman dio non vedo l’ora di vedere quel film - cannucciadihaz : sti cazzi del film noi aspettiamo my policeman - stylesxviolet : RT @team_world: Oltre alla Musica (quella che ascolteremo live fra pochi giorni ?? a Bologna e Torino), nella carriera di #HarryStyles c'è a… - if1couldfly91 : RT @HStylesItalia: La premiere mondiale di My Policeman sarà al Toronto International Film Festival a settembre!?? -