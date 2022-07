Michael Jordan a Milano dove è stato e quanto spende per i suoi vizi (Di giovedì 21 luglio 2022) La notizia circolava già da qualche giorno tra gli addetti ai lavori, ma nelle ultime 48 ore ogni dubbio è stato dissolto grazie ad una serie di scatti pubblicati dai più famosi portali d’informazione italiani ed internazionali (per primi Repubblica e La Gazzetta dello Sport). Uno di questi lo ritrae nella giornata di domenica a Milano, precisamente in via Anfossi, all’interno di un noto negozio di sigari (da sempre conosciuto come Casa dell’Habano), mentre sorride in compagnia del proprietario Luca Burla, assai compiaciuto del selfie. Stiamo parlando di Michael Jordan, per molti il più grande giocatore della storia del basket, capace di frantumare centinaia di record nel corso della sua strabiliante carriera in NBA. Pare che il sei volte campione americano con la casacca dei Chicago Bulls si trovi nel capoluogo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 luglio 2022) La notizia circolava già da qualche giorno tra gli addetti ai lavori, ma nelle ultime 48 ore ogni dubbio èdissolto grazie ad una serie di scatti pubblicati dai più famosi portali d’informazione italiani ed internazionali (per primi Repubblica e La Gazzetta dello Sport). Uno di questi lo ritrae nella giornata di domenica a, precisamente in via Anfossi, all’interno di un noto negozio di sigari (da sempre conosciuto come Casa dell’Habano), mentre sorride in compagnia del proprietario Luca Burla, assai compiaciuto del selfie. Stiamo parlando di, per molti il più grande giocatore della storia del basket, capace di frantumare centinaia di record nel corso della sua strabiliante carriera in NBA. Pare che il sei volte campione americano con la casacca dei Chicago Bulls si trovi nel capoluogo ...

