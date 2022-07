leggoit : Meteo, continua il caldo torrido ma arriva la tregua: ecco quando - Lazio_TV : METEO: CONTINUA LA MORSA DEL CALDO - EnrixTwit : RT @astrogeo_va: residua nuvolosità all’alba, poi soleggiato. Cumuli nelle ore più calde. Asciutto. Molto caldo e afoso con temperature mas… - astrogeo_va : residua nuvolosità all’alba, poi soleggiato. Cumuli nelle ore più calde. Asciutto. Molto caldo e afoso con temperat… - ElioLannutti : Previsioni meteo Roma e Lazio 21 luglio: caldo e afa, temperature fino a 36 gradi continua su:… -

iLMeteo.it

Il caldo torrido non sembra mollare la presa e nel fine settimana è in arrivo una nuova ondata di calore a causa della presenza di un robusto promontorio anticiclonico africano, denominato ...BOLOGNA - Allertaper temperature estreme per due giorni consecutivi. Anche domani previste massime intorno ai 38 gradi in pianura, e non sono esclusi picchi di circa 39 in alcuni centri urbani. La giornata ... Video meteo in diretta: Apocalisse4800, continua il caldo incredibile; le previsioni