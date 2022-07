Marchetti: “Napoli partito in missione per Kim. Deulofeu? Non mi risulta” (Di giovedì 21 luglio 2022) Marchetti: ''Il Napoli ha voluto questo percorso per svecchiare il gruppo e per necessità economiche. La squadra si sta rifacendo il volto'' A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista. Queste le sue parole: “Napoli? Dipende quali sono le aspettative. Il Napoli ha voluto questo percorso per svecchiare il gruppo e per necessità economiche. La squadra si sta rifacendo il volto. Stiamo assistendo ad una metamorfosi completa. -afferma Marchetti - Un voto al mercato del Napoli adesso glielo dai sulla fiducia. Vediamo se questo mercato permetterà alla squadra di restare competitiva per andare in Champions League, poi bisogna fare i conti con le altre. Juventus, Roma e Lazio si sono rinforzate. Deulofeu? Su di ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 21 luglio 2022): ''Ilha voluto questo percorso per svecchiare il gruppo e per necessità economiche. La squadra si sta rifacendo il volto'' A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca, giornalista. Queste le sue parole: “? Dipende quali sono le aspettative. Ilha voluto questo percorso per svecchiare il gruppo e per necessità economiche. La squadra si sta rifacendo il volto. Stiamo assistendo ad una metamorfosi completa. -afferma- Un voto al mercato deladesso glielo dai sulla fiducia. Vediamo se questo mercato permetterà alla squadra di restare competitiva per andare in Champions League, poi bisogna fare i conti con le altre. Juventus, Roma e Lazio si sono rinforzate.? Su di ...

casanapolisport : Marchetti: “Napoli partito in missione per Kim. Deulofeu? Non mi risulta” - infoitsport : Sky, Marchetti: 'Per Dybala ostacolo in più per il Napoli. Fabian? Club più rigido rispetto a Koulibaly' - yutomanga : RT @NonSoloJuve: ??”Napoli su Kim, Acerbi e Diallo per il post Koulibaly.” [Marchetti, Sky] - NonSoloJuve : ??”Napoli su Kim, Acerbi e Diallo per il post Koulibaly.” [Marchetti, Sky] - infoitsport : SKY, Marchetti: “Mertens può proseguire la sua storia d’amore col Napoli” -