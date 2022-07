LIVE – Sassuolo-Sudtirol, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di giovedì 21 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Sassuolo-Sudtirol, amichevole precampionato 2022. Terzo test in vista dell’inizio della stagione per la formazione di Alessio Dionisi che oggi, giovedì 21 luglio alle ore 18, scenderà in campo al centro sportivo di Vipiteno per affrontare i cadetti del Sudtirol. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Sassuolo-Sudtirol (Ore 18:00) SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Latestuale di. Terzo test in vista dell’inizio della stagione per la formazione di Alessio Dionisi che oggi, giovedì 21 luglio alle ore 18, scenderà in campo al centro sportivo di Vipiteno per affrontare i cadetti del. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA(Ore 18:00) SportFace.

MassyConlay1 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieB LIVE | @Palermofficial su Marco Sala, terzino sinistro del Sassuolo - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB LIVE | @Palermofficial su Marco Sala, terzino sinistro del Sassuolo - MARCO196913 : RT @DiMarzio: Amichevoli #SerieA | In campo #Sampdoria, #Verona, #Sassuolo e #Spezia. Le formazioni: - SSportNetwork : #SaturdayFever #SerieA #amichevoli Pari pirotecnici per #Udinese, 3-3 con l'#UnionBerlino, e #Salernitana, 2-2 con… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: Amichevoli #SerieA | In campo #Sampdoria, #Verona, #Sassuolo e #Spezia. Le formazioni: -