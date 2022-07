Le lacrime italiane nei calici di Xi e Putin (Di giovedì 21 luglio 2022) Taipei, 21 luglio. Svegliarsi la mattina e spiegare qui la caduta del governo Draghi è mission impossible. Non perché Taiwan non sia avvezza a democrazia e cambi di governo. I taiwanesi li capiscono benissimo – dopo essere andati a votare. Non conoscono le fognature della politica italiana, intraducibili in ideogrammi. Rinuncio e ascolto le loro reazioni. Si impara da chi ci guarda dall’estero. Anche se da lontano. La molto, molto vicina Cina è l’inevitabile chiave di lettura di tutte vicende internazionali. Qui si domandano come l’uscita di scena di un leader europeo fermo su valori e alleanze sia accolta a Pechino. I miei interlocutori hanno pochi dubbi: Xi Jinping non rimpiangerà Draghi, sperando in un successore più malleabile e sensibile alle lusinghe del Celeste Impero. Magari nuovo anello debole a Bruxelles e nella catena occidentale. Se Xi non lo darà a vedere e non andrà oltre ... Leggi su formiche (Di giovedì 21 luglio 2022) Taipei, 21 luglio. Svegliarsi la mattina e spiegare qui la caduta del governo Draghi è mission impossible. Non perché Taiwan non sia avvezza a democrazia e cambi di governo. I taiwanesi li capiscono benissimo – dopo essere andati a votare. Non conoscono le fognature della politica italiana, intraducibili in ideogrammi. Rinuncio e ascolto le loro reazioni. Si impara da chi ci guarda dall’estero. Anche se da lontano. La molto, molto vicina Cina è l’inevitabile chiave di lettura di tutte vicende internazionali. Qui si domandano come l’uscita di scena di un leader europeo fermo su valori e alleanze sia accolta a Pechino. I miei interlocutori hanno pochi dubbi: Xi Jinping non rimpiangerà Draghi, sperando in un successore più malleabile e sensibile alle lusinghe del Celeste Impero. Magari nuovo anello debole a Bruxelles e nella catena occidentale. Se Xi non lo darà a vedere e non andrà oltre ...

