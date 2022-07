L’ orchestrina di Pulcinella

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 21 luglio 2022) Quarto appuntamento del cartellone estivo di Salerno Classica giovedì 21 luglio, nell’atrio del Duomo, alle ore 2o con lo spettacolo musicale per famiglie dell’attore e burattinaio Sergio Mari Quarto appuntamento nell’atrio del Duomo di Salerno giovedì 21 luglio, alle ore 20, per l’Estate di questa seconda edizione di Salerno Classica, progetto ideato dalla Associazione Gestione Musica, che ha visto l’ associazione concorrere e ottenere il finanziamento dal Fondo unico per lo Spettacolo. La direzione dell’Associazione Gestione Musica, di Francesco D’Arcangelo, Fabio Marone e Gigi Lamberti, ha pensato ad una serata dedicata alle famiglie e ai bambini, invitandole al teatro dei burattini. “L’di”, di scena domani 21 luglio, è una rivisitazione del classico teatro delle guarattelle napoletane, arricchito dalla presenza di un ...