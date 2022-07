Juve, Arrivabene: 'Felice per aver soffiato Bremer all'Inter? E' il mercato. Su Morata...' VIDEO (Di giovedì 21 luglio 2022) L'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene, Intercettato dai cronisti presenti all'esterno della Lega Serie A, ha... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) L'amministratore delegato dellantus Mauriziocettato dai cronisti presenti all'esterno della Lega Serie A, ha...

romeoagresti : Il presidente della #Juve, Andrea Agnelli, è già negli States. Con la squadra è partito il vicepresidente Pavel Ned… - 44gattdernesto : “State lavorando per riportare Morata alla Juve”. Arrivabene: “No!”. #WelcomeBackAlvaro ???? - sportli26181512 : Juve, Arrivabene: 'Felice per aver soffiato Bremer all'Inter? E' il mercato. Su Morata...' VIDEO: L'amministratore… - cmdotcom : #Juve, #Arrivabene: 'Felice per aver soffiato Bremer all' #Inter? E' il mercato' VIDEO - ZonaBianconeri : RT @sportmediaset: Arrivabene: 'Siamo felici per Bremer. Morata? Nessuna novità' #Juventus #sportmediaset #mercato -