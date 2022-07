Incendi in Italia | Trieste non è più isolata | riaperta l’autostrada In Toscana oltre mille persone evacuate

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 luglio 2022) Ancora non si fermano le fiamme nel Carso e in Versilia. Nelle due aree stanno operando un totale di 160 vigili del fuoco: 60 in Friuli Venezia Giulia e circa 100 in. I pompieri, assieme al Corpo forestale regionale e ai volontari dell’Anto boschivo (Aib) continuano a lavorare per tenere le fiamme lontane dalle abitazioni. In Friuli Venezia Giulia, dalle 7 di questa mattina sono ricominciate le operazioni di spegnimento per via aerea. Sono stati dispiegati 20 automezzi e 2 canadair. Le operazioni principali stanno interessando i comuni di Devetaki, Sablici, Doberdò del Lago e Duino Aurisina. A causa dei roghi, oggi, 21 luglio, come ieri, l’impianto Fincantieri di Monfalcone rimarrà chiuso a causa dell’aria divenuta irrespirabile per via del fumo e della fuliggine. Gli 8 mila dipendenti dello stabilimento rimarranno a casa. Anche le ...