Il primo matrimonio Lgbt con la divisa dei carabinieri | picchetto d’onore per la vicebrigadiera e la compagna – Il video

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il 18 luglio, a Cefalù, si è celebrata la prima unione civile nell’Arma dei. LaElena Mangialardo, in servizio al nucleo radiomobile Cassia di Roma, ha sposato l’imprenditrice romana Claudia De Dilectis dopo otto anni d’amore, iniziati proprio nel paese marinaro del Palermitano dove la carabiniera è nata. L’unione delle due, la prima in alta uniforme storica e l’altra in abito bianco, ha rispettato tutto il cerimoniale dell’Arma, compreso il ritualedei, che hanno composto il ponte di sciabole e, sull’attenti, hanno atteso il passaggio mano nella mano delle spose. «Speriamo che il nostrosia solo un monito per tutti ad avere il coraggio di amare. Ci auguriamo che tutto ciò possa servire a far vedere semplicemente ...