Hong Kong, morto il panda più anziano del mondo (Di giovedì 21 luglio 2022) E’ stato il panda gigante maschio più anziano vissuto in cattività. An An, esemplare che ha trascorso gran parte della sua vita nell’Ocean Park, a Hong Kong, aveva 35 anni.Nato allo stato brado, ma poi trasferito nel parco quando era ancora molto giovane, era malato da tempo e nell’ultimo periodo le sue condizioni fisiche non gli consentivano di svolgere le attività quotidiane. Per questo motivo i veterinari dell’Ocean Park hanno deciso di sopprimerlo, evitandogli così inutili ulteriori sofferenze.Nel 1999 An An, proveniente dalla provincia della Cina occidentale del Sichuan, fu donato da Pechino all’Ocean Park insieme alla sua compagna Jia Jia per celebrare il secondo anno dall’annessione alla Cina di Hong Kong.Sia An An che Jia Jia hanno avuto vite record per longevità. La femmina è ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) E’ stato ilgigante maschio piùvissuto in cattività. An An, esemplare che ha trascorso gran parte della sua vita nell’Ocean Park, a, aveva 35 anni.Nato allo stato brado, ma poi trasferito nel parco quando era ancora molto giovane, era malato da tempo e nell’ultimo periodo le sue condizioni fisiche non gli consentivano di svolgere le attività quotidiane. Per questo motivo i veterinari dell’Ocean Park hanno deciso di sopprimerlo, evitandogli così inutili ulteriori sofferenze.Nel 1999 An An, proveniente dalla provincia della Cina occidentale del Sichuan, fu donato da Pechino all’Ocean Park insieme alla sua compagna Jia Jia per celebrare il secondo anno dall’annessione alla Cina di.Sia An An che Jia Jia hanno avuto vite record per longevità. La femmina è ...

