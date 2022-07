Gli eurodeputati di Övp e Csu ci dicono che la fine del governo Draghi è una perdita grave (Di giovedì 21 luglio 2022) Berlino. Othmar Karas, primo vicepresidente del Parlamento europeo e membro del Partito popolare austriaco (Övp), definisce Mario Draghi “un politico molto esperto che ha ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 21 luglio 2022) Berlino. Othmar Karas, primo vicepresidente del Parlamento europeo e membro del Partito popolare austriaco (Övp), definisce Mario“un politico molto esperto che ha ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

ilfoglio_it : “Forza Italia sarà proeuropea e il Ppe sarà al suo fianco”, ha twittato Manfred Weber dopo la fine del governo Drag… - Ernesto29296958 : RT @Lega_gruppoID: TUTTI CON MATTEO! Gli Eurodeputati della #Lega incontrano Matteo #Salvini a Roma: massimo sostegno, per difendere gli… - laviniaricci83 : RT @Lega_gruppoID: TUTTI CON MATTEO! Gli Eurodeputati della #Lega incontrano Matteo #Salvini a Roma: massimo sostegno, per difendere gli… - carolpantanifi : RT @Lega_gruppoID: TUTTI CON MATTEO! Gli Eurodeputati della #Lega incontrano Matteo #Salvini a Roma: massimo sostegno, per difendere gli… - tomgnaf : RT @Lega_gruppoID: TUTTI CON MATTEO! Gli Eurodeputati della #Lega incontrano Matteo #Salvini a Roma: massimo sostegno, per difendere gli… -