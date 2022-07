Gignac e il Messico | storia di un matrimonio

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 21 luglio 2022) Nemmeno era arrivato e già gli avevano dato un nome. L’avevano chiamato “Bomboro”, una parola che intutti conoscevano e tutti avevano canticchiato, ma che non voleva dire niente, lasciando che fosse lui a riempirla di significato. Il bomboro – come l’amore, come tutte le cose che puoi chiamare, ma non vedere, e che puoi facilmente fraintendere – era un grande vuoto da colmare. Anche Monterrey, una città enorme, la terza del Paese con più di un milione di abitanti, aveva un disperato bisogno di colmare vuoti dopo aver perso negli anni le sue fabbriche e, di conseguenza, la sua identità. Monterrey era stata una fornace ai piedi di una scenografica montagna che sembra una sella (El Cerro de la Silla, appunto), un’enorme fonderia che aveva smesso di funzionare riconvertendosi in centro finanziario: così si è arricchita, ha ripulito la sua aria e la sua immagine ...