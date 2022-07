Gas Russia | riprese consegne attraverso Nord Stream 1

(Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Laha ripreso ledi gas all’Europail gasdotto tedesco-russo1 dopo i lavori di manutenzione. Lo ha confermato alla Dpa un portavoce della società. La consegna era stata sospesa per dieci giorni e l’11 luglio i flussi erano stati azzerati. Il portavoce diAG ha affermato che ci vorrà del tempo per raggiungere i consueti livelli di trasporto del gas e che ora sono pari al 40 per cento. Secondo quanto scritto su Twitter dal capo della Federal Network Agency, Klaus Müller, le prenotazioni sarebbero però pari solo circa il 30 percento della capacità. L'articolo proviene da Italia Sera.

