Fognini-Khachanov in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Atp Amburgo 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 luglio 2022) Fabioaffronterà Karenin occasione del secondo turno del torneo Atp 500 di, presso la terra rossa tedesca. Il creativo tennista azzurro ha piegato la resistenza di Aljaz Bedene al debutto, riuscendo a spuntarla al tie-break del terzo, non senza polemica dopo la stretta di mano finale; l’affinità tra le caratteristiche del ligure e la superficie di riferimento è evidente. Il campione di Montecarlo 2019 è però ancora alla ricerca della giusta forma fisica. In riferimento al russo, invece, da evidenziare l’ottima affermazione all’esordio ai danni di Jan-Lennard Struff, in rimonta. La sfida traandrà in scena, giovedì 21 luglio, presso il Campo Centrale; sarà il quarto match a partire dalle ore 11.00 (dopo ...