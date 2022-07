F1, Carlos Sainz: “Dobbiamo decidere se sostituire la power unit qui a Le Castellet” (Di giovedì 21 luglio 2022) Decisioni da prendere in casa Ferrari. Lo spagnolo Carlos Sainz si avvicina al dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1 con alcuni punti interrogativi. A Le Castellet (Francia) la scuderia di Maranello dovrà scegliere quale sia la strategia migliore nella rotazione dei motori. Come si sa Sainz, nell’ultimo GP in Austria, ha visto andare in fumo i suoi sogni di gloria per via della rottura del propulsore. Da capire se la Rossa deciderà di adottare la quarta unità o meno, andando in penalità, tenendo conto anche delle caratteristiche della pista transalpina. Un circuito, infatti, con tante curve veloci e diverse accelerazioni che potrebbe portare anche a una strategia simile a quella adottata in Canada con il monegasco Charles Leclerc. Davanti ai microfoni, Sainz non ha escluso alcuna ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Decisioni da prendere in casa Ferrari. Lo spagnolosi avvicina al dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1 con alcuni punti interrogativi. A Le(Francia) la scuderia di Maranello dovrà scegliere quale sia la strategia migliore nella rotazione dei motori. Come si sa, nell’ultimo GP in Austria, ha visto andare in fumo i suoi sogni di gloria per via della rottura del propulsore. Da capire se la Rossa deciderà di adottare la quartaà o meno, andando in penalità, tenendo conto anche delle caratteristiche della pista transalpina. Un circuito, infatti, con tante curve veloci e diverse accelerazioni che potrebbe portare anche a una strategia simile a quella adottata in Canada con il monegasco Charles Leclerc. Davanti ai microfoni,non ha escluso alcuna ...

