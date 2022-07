Draghi si è dimesso, Mattarella scioglie le Camere, si vota il 25 settembre (Di giovedì 21 luglio 2022) Ultimo atto per il premier uscente, applaudito, a Montecitorio: "A volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato". Mattarella: "Molti adempimenti, periodo non consente pause" Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 luglio 2022) Ultimo atto per il premier uscente, applaudito, a Montecitorio: "A volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato".: "Molti adempimenti, periodo non consente pause"

AlexBazzaro : ??DRAGHI SI È DIMESSO - Tommasolabate : Resta un mistero. Draghi oggi sta provando a rimanere alla guida di una maggioranza ridotta in mille pezzi mentre l… - fattoquotidiano : MARIO DRAGHI SI E' DIMESSO Il governo resta in carica per gli affari correnti [LA DIRETTA] - ninolauro : RT @AntonioSocci1: Faccio notare a tutti i vedovi del governo, che in queste ore si strappano i capelli per la disperazione, che ad aver ap… - Mirandola59 : RT @007Vincentxx: #Draghi Si è dimesso adesso a questi chi glielo spiega ??????????gli italiani me l’ho chiedono. Li metterei tutti in un orfano… -