Diritti tv, il Barça mette a bilancio più di quanto incassa (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Barcellona si prepara a portare a termine la vendita di un’altra quota dei Diritti televisivi della Liga spagnola per i prossimi 25 anni. Dopo aver ceduto al fondo Sixth Street il 10% dei ricavi da Diritti tv da qui al prossimo quarto di secolo, il club catalano cederà alla stessa società un ulteriore 15% Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Barcellona si prepara a portare a termine la vendita di un’altra quota deitelevisivi della Liga spagnola per i prossimi 25 anni. Dopo aver ceduto al fondo Sixth Street il 10% dei ricavi datv da qui al prossimo quarto di secolo, il club catalano cederà alla stessa società un ulteriore 15% Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Governance #Notizie Diritti tv, il Barça mette a bilancio più di quanto incassa: Il Barcellona si prepara a portar… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Barça, Sixth Street chiede 300 mln alle banche per i diritti tv: Sixth Street alza la posta in… - RoccoDigi : @franvanni Ascolto podcast sul calcio stranieri e quello che dicono è:esclusa la premier league, non ci sono soldi… - Jack99p : @roberh99 Il barca ha venduto i suoi diritti televisivi, per questo possono fare mercato - BoccardoReal : @Adnkronos Landini non ha titolo per parlare di lavoro ai lavoratori. Non lavora. Prende una barca di soldi. Ha av… -