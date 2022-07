Di Maio “Non vado con chi ha fatto cadere il governo” (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io ho fatto una battaglia all’interno del movimento per il collocamento internazionale di quella forza politica dalla parte giusta della storia: la Nato e l’Unione Europea, quando ho visto che non era più possibile, abbiamo visto l’ambasciatore russo fare un endorsement al M5S me ne sono andato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti fuori da Montecitorio. Sul tema della alleanza ha aggiunto: ” io non posso stare con quelli che hanno buttato giù Draghi, hanno buttato giù il governo, sono quelli che provocheranno l’innalzamento dei costi della benzina, e dei costi dell’energia i prossimi mesi. Prima le elezioni si fanno meglio è, prima riusciamo a salvare la legge di bilancio, non credo salveremo il Pnrr, perchè le riforme non si potranno fare, ma allo stesso tempo credo che ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io houna battaglia all’interno del movimento per il collocamento internazionale di quella forza politica dalla parte giusta della storia: la Nato e l’Unione Europea, quando ho visto che non era più possibile, abbiamo visto l’ambasciatore russo fare un endorsement al M5S me ne sono andato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, parlando con i giornalisti fuori da Montecitorio. Sul tema della alleanza ha aggiunto: ” io non posso stare con quelli che hanno buttato giù Draghi, hanno buttato giù il, sono quelli che provocheranno l’innalzamento dei costi della benzina, e dei costi dell’energia i prossimi mesi. Prima le elezioni si fanno meglio è, prima riusciamo a salvare la legge di bilancio, non credo salveremo il Pnrr, perchè le riforme non si potranno fare, ma allo stesso tempo credo che ...

