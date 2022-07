Crisi di Governo, Salvini: “Draghi vittima di M5S e Pd, ora inizia la campagna elettorale” (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma – “inizia la campagna elettorale”. Matteo Salvini, a quanto si apprende, lo ha detto ai suoi, intervenendo all’assemblea dei parlamentari della Lega alla Camera dopo la giornata cruciale nella Crisi del Governo Draghi. Il segretario del Carroccio ha assicurato come anche le dichiarazioni di Enrico Letta di ieri sera abbiano complicato la situazione. “Letta – avrebbe detto Salvini – ieri alla festa dell’Unità si è suicidato, facendo uscire quelle dichiarazioni mentre si stava trattando”. Poi ha spiegato come anche Draghi “è stato vittima di queste dinamiche”. “Draghi e l’Italia sono state vittime, da giorni, della follia dei 5Stelle e dei giochini di potere del Pd. L’intero centrodestra era ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma – “la”. Matteo, a quanto si apprende, lo ha detto ai suoi, intervenendo all’assemblea dei parlamentari della Lega alla Camera dopo la giornata cruciale nelladel. Il segretario del Carroccio ha assicurato come anche le dichiarazioni di Enrico Letta di ieri sera abbiano complicato la situazione. “Letta – avrebbe detto– ieri alla festa dell’Unità si è suicidato, facendo uscire quelle dichiarazioni mentre si stava trattando”. Poi ha spiegato come anche“è statodi queste dinamiche”. “e l’Italia sono state vittime, da giorni, della follia dei 5Stelle e dei giochini di potere del Pd. L’intero centrodestra era ...

