Covid in Toscana: 13 morti (8 uomini e 5 donne), oggi 21 luglio. E 4.121 nuovi contagi

Sono 13 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 21 luglio 2022. Si tratta i 8 uomini e 5 donne con età media di 81 anni. Mentre sono 4.121 i nuovi contagiati (902 confermati con tampone molecolare e 3.219 da test rapido antigenico) con età media di 51 anni

