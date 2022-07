Cocciaretto-Garcia in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2022 (Di giovedì 21 luglio 2022) Elisabetta Cocciaretto sfiderà Caroline Garcia negli ottavi di finale del torneo Wta 250 di Palermo 2022 (terra). La marchigiana si è presentata in maniera estremamente convincente al Country Time Club. Al primo turno, infatti, ha lasciato solamente un game alla connazionale Sara Errani, che arrivava nel capoluogo siciliano con tanta fiducia dopo il titolo riportato a Contrexville (Wta 125). L’azzurra non ha fatto altro che ribadire il suo ottimo momento di forma. La scorsa settimana Cocciaretto ha ottenuto i quarti di finale in quel di Budapest, sconfitta dalla futura vincitrice Bernarda Pera. Prima ancora il buon secondo turno sull’erba di Wimbledon, edizione in cui si è andata a prendere la prima vittoria in carriera in un torneo dello Slam. Adesso ci sarà l’esperta francese, giocatrice che sul ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Elisabettasfiderà Carolinenegli ottavi di finale del torneo Wta 250 di(terra). La marchigiana si è presentata in maniera estremamente convincente al Country Time Club. Al primo turno, infatti, ha lasciato solamente un game alla connazionale Sara Errani, che arrivava nel capoluogo siciliano con tanta fiducia dopo il titolo riportato a Contrexville (Wta 125). L’azzurra non ha fatto altro che ribadire il suo ottimo momento di forma. La scorsa settimanaha ottenuto i quarti di finale in quel di Budapest, sconfitta dalla futura vincitrice Bernarda Pera. Prima ancora il buon secondo turno sull’erba di Wimbledon, edizione in cui si è andata a prendere la prima vittoria in carriera in un torneo dello Slam. Adesso ci sarà l’esperta francese, giocatrice che sul ...

WeAreTennisITA : Paolini nei quarti al #PalermoLadiesOpen ???? La cinese Zhang si ritira per affaticamento, Jasmine centra i quarti se… - ArmandoSoave85 : Palermo - set 2 - Elisabetta Cocciaretto vs Caroline Garcia 6-0, 3-6 - CaroGarciaFanIt : Palermo - set 2 - Elisabetta Cocciaretto vs Caroline Garcia 6-0, 3-6 -