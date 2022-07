Borsa Milano: con la crisi di Governo partenza in calo aspettando la BCE (Di giovedì 21 luglio 2022) In netto calo i future su Piazza Affari ( - 2,4%), con la crisi del Governo Draghi. I future degli altri listini europei galleggiano poco sopra la parità, in vista della riunione della Bce che varerà ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 21 luglio 2022) In nettoi future su Piazza Affari ( - 2,4%), con ladelDraghi. I future degli altri listini europei galleggiano poco sopra la parità, in vista della riunione della Bce che varerà ...

