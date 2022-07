Atp, ufficiali i tornei di Firenze e Napoli. Cancellati i tornei in Cina, salta anche Shanghai (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono diverse le novità comunicate dall’Atp per il calendario del 2022. Ciò che riguarda l’Italia da vicino è l’ufficializzazione dei nuovi tornei di Firenze e Napoli: il primo si giocherà indoor dal 10 al 16 ottobre, il secondo su cemento outdoor nella settimana successiva dal 17 al 23 ottobre. Ciò che ne consegue è la terza cancellazione consecutiva dello swing in Cina, ancora a causa delle restrizioni relative al Covid. salta così il Masters 1000 di Shanghai, oltre agli Atp di Pechino, Chengdu e Zhuhai. Resiste, per ora, il ‘500’ di Tokyo mentre viene promosso a torneo della stessa categoria anche quello di Nur-Sultan, in Kazakistan. Tutti gli altri eventi verranno disputati come da calendario originario, culminando con il gran ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono diverse le novità comunicate dall’Atp per il calendario del 2022. Ciò che riguarda l’Italia da vicino è l’zzazione dei nuovidi: il primo si giocherà indoor dal 10 al 16 ottobre, il secondo su cemento outdoor nella settimana successiva dal 17 al 23 ottobre. Ciò che ne consegue è la terza cancellazione consecutiva dello swing in, ancora a causa delle restrizioni relative al Covid.così il Masters 1000 di, oltre agli Atp di Pechino, Chengdu e Zhuhai. Resiste, per ora, il ‘500’ di Tokyo mentre viene promosso a torneo della stessa categoriaquello di Nur-Sultan, in Kazakistan. Tutti gli altri eventi verranno disputati come da calendario originario, culminando con il gran ...

solounastella : RT @sportface2016: Ecco il nuovo calendario autunnale dell'Atp: dentro #Napoli e #Firenze, fuori i tornei in Cina - solounastella : RT @sportface2016: +++ #Atp, Ufficiali i tornei di #Napoli e #Firenze mentre sono stati cancellati per restrizioni covid il Masters 1000 di… - sportface2016 : Ecco il nuovo calendario autunnale dell'Atp: dentro #Napoli e #Firenze, fuori i tornei in Cina - sportface2016 : +++ #Atp, Ufficiali i tornei di #Napoli e #Firenze mentre sono stati cancellati per restrizioni covid il Masters 10… -