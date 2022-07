Atalanta: Colley in Turchia da Pirlo (Di giovedì 21 luglio 2022) L'Atalanta trova una nuova sistemazione a Ebrima Colley. Rientrato dal prestito allo Spezia, l'attaccante gambiano classe 2000 è... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) L'trova una nuova sistemazione a Ebrima. Rientrato dal prestito allo Spezia, l'attaccante gambiano classe 2000 è...

zona_talento_ : ???? #Colley lascia l’#Atalanta e va in prestito al #Karagumruk. [Alfredo #Pedullà] - CabdiShuluq66 : RT @AlfredoPedulla: #Colley lascia l’#Atalanta e va in prestito al #Karagumruk - NumeroDiez_10 : Un nuovo rinforzo per #Pirlo arriva dalla #SerieA. ?? Secondo quanto riportato da @AlfredoPedulla #Colley si trasfe… - angeloinitaly : RT @AlfredoPedulla: #Colley lascia l’#Atalanta e va in prestito al #Karagumruk - AlfredoPedulla : #Colley lascia l’#Atalanta e va in prestito al #Karagumruk -