Anche i banchieri hanno un cuore | Draghi si dimette e Mattarella scioglierà le Camere Governo in carica per gli affari correnti

... preceduto da un lungo applauso dell'emiciclo che ha commosso l'ormai ex capo del governo: "Certe volteil cuore deicentrali viene usato, qualche volta" ringraziando per tutto il ..."Grazie per questo... Certe volteil cuore deicentrali viene usato". Mario Draghi sorride sobrio e commosso, mentre metà emiciclo a Montecitorio lo applaude (immobili 5S, Lega e FI) prima che annunci che sta per ...L'annuncio del Quirinale, che prende atto delle "dimissioni reiterate" del premier. Mattarella vedrà i presidenti di Camera e Senato. Proposte nuove date per le elezioni, l'altra è il 2 ottobre. Di Ma ...Con l'ufficializzazione delle dimissioni di Draghi si punta alle elezioni che, secondo alcune fonti del sito "AdnKronos", potrebbero avvenire il 18 settembre.