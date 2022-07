Al via una nuova ondata di caldo, previsti fino a 42 gradi (Di giovedì 21 luglio 2022) Nel dettaglio, le previsioni de iLMeteo.it: - Giovedì 21. Al Nord: tanto sole e caldo molto intenso. Al Centro: sole e caldo molto intenso. Al Sud: sole e caldo, picchi in Puglia. - Venerdì 22. Al ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Nel dettaglio, le previsioni de iLMeteo.it: - Giovedì 21. Al Nord: tanto sole emolto intenso. Al Centro: sole emolto intenso. Al Sud: sole e, picchi in Puglia. - Venerdì 22. Al ...

CarloCalenda : Oggi un largo spettro di populisti, da M5S alla Lega, a Forza Italia, ha mandato via dal Governo l'italiano più aut… - lmisculin : Sarà un agosto-settembre con molti arrivi di migranti via mare: quindi con una crudele campagna elettorale a riguar… - Agenzia_Ansa : Scoperto un buco nero 'dormiente' nella vicina di casa della Via Lattea, la Grande Nube di Magellano: si tratta di… - Carmine13051963 : RT @car_man68: 'Il metodo De Donno salva ancora vite: pubblico il diario che è una prova'. Il libro del collega-amico che riapre il caso ht… - maxbia56 : RT @CarloCalenda: Oggi un largo spettro di populisti, da M5S alla Lega, a Forza Italia, ha mandato via dal Governo l'italiano più autorevol… -