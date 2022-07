(Di mercoledì 20 luglio 2022) In corso l'interrogatorio in caserma. Il delitto è stato commesso nella serata di martedì 19 luglio

Corriere : Verona, donna uccide il marito a coltellate e si presenta alla polizia. Si erano sposati in aprile - andreastoolbox : #Verona, donna uccide a coltellate il marito e si costituisce - PulciniRemo : testo - Lucavad72 : RT @Agenzia_Ansa: Un uomo di 37 anni, Francesco Vetrioli, è stato ucciso a coltellate dalla moglie, Edlaine Ferreira, 36 anni, che si è co… - ardovig : RT @luciano55321084: VERONA Donna uccide a coltellate il marito e si costituisce: 'Mi picchiava' -

... una fi - glia che, lariteneva esserle stata rubata sedici anni prima. Mentre Anna cerca di ... INTRATTENIMENTO Su Rai Tre dalle 21.20 La Grande Opera all'Arena di: Carmen. Su Canale 5 ...Ladopo aver ucciso il marito a coltellate , si è recata dalla Forze dell'Ordine e si è ... intorno alla una di notte, ha raggiunto il comando dei Vigili della cittadina in provincia di. ...L'uomo è stato colpito anche con un martello. La confessione della donna: "Mi picchiava e mi tradiva". Ora è in stato di fermo con l'accusa di omicidio aggravato ...Tragedia nel veronese, dove una donna si sarebbe ribellata alle violenze del coniuge, sposato da poco, e lo ha ucciso a coltellate e addirittura con un martello in casa, andando poi a ...