Uccide a coltellate e martellate il marito e poi si costituisce | si erano sposati appena lo scorso aprile

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Ha ucciso ilcon un coltello e poi si è costituita alla polizia locale di Bussolengo. L'omicidio dovrebbe essere avvenuto intorno alle 3 di questa notte, 20 luglio, ma sull'orario esatto come sulle modalità e le ragioni...

Ha ucciso il marito ae si è subito consegnata alle autorità per costituirsi. Questo l'epilogo di un delitto avvenuto a Bussolengo, nel Veronese, in un'abitazione del centro città. Lui, Francesco Vetrioli , ...Ammazzato dalla donna che aveva sposato tre mesi fa. Un uomo di 37 anni, Francesco Vetrioli , autotrasportatore, è stato ucciso adalla moglie , una donna di 36 anni di origine brasiliana, che si è costituita, a Bussolengo ( Verona ). Al momento sono in corso il sopralluogo sul luogo del delitto da parte dei ...Uccide il marito a coltellate e poi si costituisce. Siamo a Bussolengo, nel Veronese : a perdere la vita è stato un autotrasportatore ...Un uomo di 37 anni, Francesco Vetrioli, è stato ucciso a coltellate dalla moglie, Edlaine Ferreira, una 36enne di origine brasiliana. È accaduto ...