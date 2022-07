Pubblicità

leggoit : Simonetta Cesaroni, la svolta del delitto di via Poma in una macchia di sangue - Imbuzz59 : RT @DebAttanasio: Emanuela Orlandi, Simonetta Cesaroni, #SerenaMollicone e Mirella Gregori si sono suicidate. - Gemma17884743 : RT @DebAttanasio: Emanuela Orlandi, Simonetta Cesaroni, #SerenaMollicone e Mirella Gregori si sono suicidate. - annoupanoux : RT @DebAttanasio: Emanuela Orlandi, Simonetta Cesaroni, #SerenaMollicone e Mirella Gregori si sono suicidate. - CristianCegagge : RT @DebAttanasio: Emanuela Orlandi, Simonetta Cesaroni, #SerenaMollicone e Mirella Gregori si sono suicidate. -

Una macchia di sangue del gruppo A positivo trovata sulla maniglia di una porta sta per cambiare lo scenario del delitto di via Poma , quando fu uccisa. Quella traccia ematica, dopo 32 anni, ora potrebbe essere associata a qualcuno degli indagati. La Procura capitolina ci sta lavorando. E a breve anche la commissione parlamentare ...Gessica Lattuca scomparsa, il procuratore di Agrigento a Leggo: 'La cerchiamo anche nei pozzi' Omicidio, chi ha uccisodopo 29 anni resta ancora senza nome Anche in quel caso la ...Una macchia di sangue del gruppo A positivo trovata sulla maniglia di una porta sta per cambiare lo scenario del delitto di via Poma, quando fu uccisa Simonetta Cesaroni. Quella traccia ematica, dopo.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...