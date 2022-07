Raffaele Giovine: opposizione dal basso (Di mercoledì 20 luglio 2022) Eletto consigliere comunale a Caserta dopo anni di attivismo, vuole restituire alle persone voce e spazi pubblici. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 20 luglio 2022) Eletto consigliere comunale a Caserta dopo anni di attivismo, vuole restituire alle persone voce e spazi pubblici. Leggi

Pubblicità

ManginiE : RT @minomazz: Per @essenziale_it sono andato a pranzo con Raffaele Giovine, consigliere comunale a Caserta, meno che trentenne e l’8% come… - JacZan : RT @minomazz: Per @essenziale_it sono andato a pranzo con Raffaele Giovine, consigliere comunale a Caserta, meno che trentenne e l’8% come… - minomazz : Per @essenziale_it sono andato a pranzo con Raffaele Giovine, consigliere comunale a Caserta, meno che trentenne e… -