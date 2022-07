Quando arriverà il rimborso 730, per pochissimi già a luglio (Di mercoledì 20 luglio 2022) In molti si chiedono Quando arriverà il rimborso 730 e se nell’ultima finestra di luglio che abbiamo a disposizione l’accredito potrà concretizzarsi sul proprio conto. La possibilità che questo avvenga c’è pure ma non per tutti, anzi davvero per un’esigua parte di cittadini. Meglio dunque specificare quali siano gli eventuali tempi proprio per ottenere la cifra attesa. Va ricordato che il rimborso fiscale Irpef spetta potenzialmente a tutti coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in questo anno (come nei precedenti e hanno sostenuto spese detraibili nell’anno d’imposta 2021. In pratica, potranno ricevere il rimborso 730 già nel mese di luglio solo coloro che sono stati estremamente veloci nella modifica e inoltro del proprio modello. Va precisato ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) In molti si chiedonoil730 e se nell’ultima finestra diche abbiamo a disposizione l’accredito potrà concretizzarsi sul proprio conto. La possibilità che questo avvenga c’è pure ma non per tutti, anzi davvero per un’esigua parte di cittadini. Meglio dunque specificare quali siano gli eventuali tempi proprio per ottenere la cifra attesa. Va ricordato che ilfiscale Irpef spetta potenzialmente a tutti coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in questo anno (come nei precedenti e hanno sostenuto spese detraibili nell’anno d’imposta 2021. In pratica, potranno ricevere il730 già nel mese disolo coloro che sono stati estremamente veloci nella modifica e inoltro del proprio modello. Va precisato ...

