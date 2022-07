Putin | «L' Occidente è razzista e neocoloniale» Lavrov | «Attaccheremo oltre il Donbass»

Pubblicità

ilfoglio_it : Russia e Iran condividono la stessa posizione anti-Occidente: Mosca guarda al modello iraniano economico che raggir… - MediasetTgcom24 : Putin: 'L'Occidente ha saccheggiato le altre nazioni' - Focusmazz2 : @Frankestein68 @CharaCamgirl @CathVoicesITA La minaccia del gas sia la principale minaccia che Putin muove all occi… - MariellaLoi : RT @TARTARUGHELIBE4: IL DOMINIO CHE L'OCCIDENTE VUOLE DEL MILIARDO D'ORO IMPOVERIRÀ I POPOLI COME FANNO DA SECOLI NON SI PUÒ RIPARTIRE C… - Camarco98Marco : Putin affonda il giornalista americano e, su Greta, accusa l’occidente d... -

Il presidente russo Vladimir, intanto, ripropone l'attacco all'Ucraina come parte di una missione di cui si fa portatore per combattere il 'mondo unipolare' voluto dall'. Un, ...... soldi dalle città russe per la ricostruzione del Donbass Russia: nuovo arresto per Ovsjannikova, la giornalista che portò il poster pacifista in tva San Pietroburgo sfida l'"È ...Roma, 17 lug. (askanews) - L'Unione europea non può più permettersi veti nazionali nella politica estera: lo scrive il cancelliere tedesco ...Mosca prepara l'annessione dei territori ucraini sotto il suo controllo. Per il ministro degli Esteri russo, i colloqui di pace "non hanno più ...