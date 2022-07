Prima collezione Resort e progetti di brand extension per Alessandro Enriquez (Di mercoledì 20 luglio 2022) Indossare e vivere l’autenticità preziosa e contemporanea dello stile all’italiana, secondo il gioioso e grafico senso estetico di Alessandro Enriquez, che presenta la sua Prima collezione Resort nella incantevole cornice che mescola terra e mare, immortalata nei punti strategici del Pollina Resort, uno dei13 indirizzi d’ospitalità del gruppo Mangia’s guidato dal presidente e ceo Marcello Mangia. L’alchimia speciale della collezione «Aria d’Amore» punta dritto al cuore della Sicilia, della città di Palermo e dei suoi dintorni, protagonisti inediti pronti a raccontare con leggerezza, ironia, affetto e anche arte e cultura, una terra specifica, parte del gusto mediterraneo e del Made in Italy, rivista attraverso l’attitudine pop visionaria ‘alla ... Leggi su panorama (Di mercoledì 20 luglio 2022) Indossare e vivere l’autenticità preziosa e contemporanea dello stile all’italiana, secondo il gioioso e grafico senso estetico di, che presenta la suanella incantevole cornice che mescola terra e mare, immortalata nei punti strategici del Pollina, uno dei13 indirizzi d’ospitalità del gruppo Mangia’s guidato dal presidente e ceo Marcello Mangia. L’alchimia speciale della«Aria d’Amore» punta dritto al cuore della Sicilia, della città di Palermo e dei suoi dintorni, protagonisti inediti pronti a raccontare con leggerezza, ironia, affetto e anche arte e cultura, una terra specifica, parte del gusto mediterraneo e del Made in Italy, rivista attraverso l’attitudine pop visionaria ‘alla ...

