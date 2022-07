Noemi Bocchi, in passato è stata con un tronista di Maria De Filippi: “Siamo stati insieme due anni” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Noemi Bocchi è la nuova fidanzata di Francesco Totti. I due si sarebbero conosciuti ad una delle tante feste organizzate da Alex Nuccetelli (che ha però precisato in più occasioni di non averli mai presentati l’una all’altro) e da allora farebbero coppia fissa. Noemi Bocchi in realtà non è una verginella della cronaca rosa, dato che nel 2008 è stata fidanzata per circa due anni con Gianfranco Apicerni, allora reduce dal reality show di Italia 1, Campioni – Il Sogno. Terminata la relazione con Noemi, Gianfranco è diventato tronista a Uomini e Donne (dove ha scelto Valeria Bigella, oggi una influencer di moda) e successivamente ha ricoperto il ruolo di postino a C’è Posta Per Te, dove tutt’ora lavora. A scovare Apicerni e la relazione con ... Leggi su biccy (Di mercoledì 20 luglio 2022)è la nuova fidanzata di Francesco Totti. I due si sarebbero conosciuti ad una delle tante feste organizzate da Alex Nuccetelli (che ha però precisato in più occasioni di non averli mai presentati l’una all’altro) e da allora farebbero coppia fissa.in realtà non è una verginella della cronaca rosa, dato che nel 2008 èfidanzata per circa duecon Gianfranco Apicerni, allora reduce dal reality show di Italia 1, Campioni – Il Sogno. Terminata la relazione con, Gianfranco è diventatoa Uomini e Donne (dove ha scelto Valeria Bigella, oggi una influencer di moda) e successivamente ha ricoperto il ruolo di postino a C’è Posta Per Te, dove tutt’ora lavora. A scovare Apicerni e la relazione con ...

