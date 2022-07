Mahmood in concerto, una fan gli chiede di salire sul palco e lui reagisce così. L’emozionante duetto diventa virale: “Sei bravissima” (Di mercoledì 20 luglio 2022) “L’ho immaginato così tante volte che non riesco a credere che sia successo. Mahmood I love you”. Scrive così Sofia Parrinello su Instagram, a corredo di un filmato in cui canta insieme al suo idolo. Di chi si tratta? Andiamo con ordine. Il cantante vincitore di Sanremo2022 (con Brividi insieme a Blanco) ha da poco cominciato il tour estivo, Ghettolimpo Summer Tour 2022. Durante la tappa di lunedì 18 luglio a Taormina, ecco una sorpresa inaspettata: la ragazza – Sofia – è stata chiamata da Mahmood sul palco per duettare insieme a lui. Nel video (pubblicato dalla giovane sui social, ma anche dallo stesso interprete) il cantante le ha chiesto quale canzone volesse cantare: “Fai tu, ti giuro io le so tutte”, ha risposto lei. A quel punto lui ha inviato i presenti a farle un applauso e i due hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) “L’ho immaginatotante volte che non riesco a credere che sia successo.I love you”. ScriveSofia Parrinello su Instagram, a corredo di un filmato in cui canta insieme al suo idolo. Di chi si tratta? Andiamo con ordine. Il cantante vincitore di Sanremo2022 (con Brividi insieme a Blanco) ha da poco cominciato il tour estivo, Ghettolimpo Summer Tour 2022. Durante la tappa di lunedì 18 luglio a Taormina, ecco una sorpresa inaspettata: la ragazza – Sofia – è stata chiamata dasulper duettare insieme a lui. Nel video (pubblicato dalla giovane sui social, ma anche dallo stesso interprete) il cantante le ha chiesto quale canzone volesse cantare: “Fai tu, ti giuro io le so tutte”, ha risposto lei. A quel punto lui ha inviato i presenti a farle un applauso e i due hanno ...

