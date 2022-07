Inter, per la difesa torna di moda Milenkovic (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’Inter guarda avanti. Perché dopo essersi fatti soffiare Bremer dalla Juventus e aver visto Dybala accasarsi alla Roma, l’errore più grave sarebbe non reagire con un segnale forte sul calciomercato. Marotta e Ausilio si sono già attivati, riaccendendo una trattativa impostata più di un mese fa e che potrebbe diventare la risposta sul mercato al mancato arrivo del centrale difensivo del Torino. Il nome in ballo è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina, difensore che piace a Inzaghi e con cui la dirigenza nerazzurra aveva allacciato i contatti incontrando l’agente del giocatore a Londra. La valutazione del cartellino del serbo, in scadenza nel 2023, si aggira sui 15 milioni di euro. Per il centrale della Viola però potrebbe aprirsi un’altra clamorosa sfida di mercato. Juve insaziabile ANSA/ALESSANDRO DI MARCO Gleison Bremer, nuovo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’guarda avanti. Perché dopo essersi fatti soffiare Bremer dalla Juventus e aver visto Dybala accasarsi alla Roma, l’errore più grave sarebbe non reagire con un segnale forte sul calciomercato. Marotta e Ausilio si sono già attivati, riaccendendo una trattativa impostata più di un mese fa e che potrebbe diventare la risposta sul mercato al mancato arrivo del centrale difensivo del Torino. Il nome in ballo è quello di Nikoladella Fiorentina, difensore che piace a Inzaghi e con cui la dirigenza nerazzurra aveva allacciato i contatti incontrando l’agente del giocatore a Londra. La valutazione del cartellino del serbo, in scadenza nel 2023, si aggira sui 15 milioni di euro. Per il centrale della Viola però potrebbe aprirsi un’altra clamorosa sfida di mercato. Juve insaziabile ANSA/ALESSANDRO DI MARCO Gleison Bremer, nuovo ...

