Immissioni in ruolo docenti: più di 30 mila posti di sostegno, pochi candidati nelle graduatorie degli ultimi concorsi. I dati (Di mercoledì 20 luglio 2022) Diffusi i dati sulle Immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2022/23: in totale 94.130 posti, di cui 30.349 sono posti sul sostegno. Molti sono tuttavia i posti che restano vuoti dagli ultimi concorsi ordinari per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

