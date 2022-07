Governo: Rotondi, 'mi aspettavo epilogo, farò proposta rivoluzionaria a Berlusconi' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Non sono stupito dall'epilogo, me lo aspettavo. Sabato avevo salutato Berlusconi dicendo che avevo pronta una proposta rivoluzionaria, e gliela avrei formulata solo a Camere sciolte. Ecco, ci siamo. Sono sicuro che la condividerà". Così Gianfranco Rotondi, presidente di 'Verde è popolare'. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Non sono stupito dall', me lo. Sabato avevo salutatodicendo che avevo pronta una, e gliela avrei formulata solo a Camere sciolte. Ecco, ci siamo. Sono sicuro che la condividerà". Così Gianfranco, presidente di 'Verde è popolare'.

