Divorzio Totti-Ilary Blasi | spunta un retroscena | “Francesco è venuto meno a un patto”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Arriva unsuccoso sultra: pare che l’errore dell’ex calciatore sia stato determinante Ovviamente in questi giorni il mondo del gossip nostrano è concentrato soprattutto sulla rottura clamorosa tra. Dopo 17 anni di matrimonio, i due personaggi noti si sono detti addio. Il L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

infoitcultura : Divorzio Totti-Blasi, Ilary furiosa: la coppia aveva un patto segreto - gmolaschi : #Lenor cambia lo spot con Ilary Blasi dopo il divorzio da Francesco Totti. “Un matrimonio perfetto” diventa “Un pro… - twearkingmiley : quando ho letto del divorzio tra ilary e Totti, pensavo lui si fosse fatto L amante. Ora scopro che se L è fatto le… - infoitcultura : Ilary Blasi, dopo il divorzio da Totti Lenor cambia pubblicità - 361magazine - Piero_Strada : RT @salvinimi: Si però tra covid, crisi energetica, divorzio di Totti, guerra in ucraina ecc ecc la procura si mette ad arrestare sindaci p… -

Noemi Bocchi , la nuova presunta fiamma di Francesco, non è stata la causa della separazione tra l'ex capitano giallorosso e Ilary Blasi . O ... ci sarebbe dell'altro dietro alche, a ......spese del suoda Danielle Spencer ha organizzato un evento intitolato 'l'arte del'... - E' un tifoso sfegatato della Roma , e nel 2018 Francescogli avrebbe fatto dono della ...Arriva un retroscena succoso sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi: pare che l'errore dell'ex calciatore sia stato determinante ...Secondo quanto svelato dal settimanale di gossip Chi, ci sarebbe dell'altro dietro al divorzio che, a distanza di giorni, continua a far parlare l'Italia intera. O meglio, non del tutto. Noemi Bocchi, ...