Diretta "A testa alta". Indiscrezioni esplosive alla buvette su Draghi: è tutto finito? (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ci siamo: alle 9.30 Mario Draghi parlerà in Senato e darà il via, ufficialmente, alla possibile crisi di governo. Molto, ma non tutto, dipenderà dall'atteggiamento e dalle parole del M5s. Tra Giuseppe Conte e il premier non ci sarebbe stato (ancora) alcun contatto telefonico, segno che il gelo tra i due è grande. Il voto di fiducia sulle parole del presidente del Consiglio è atteso in serata, poi domani si ripeterà tutto alla Camera. Ore 13.48 Draghi: se mi sfiduciano esco a testa alta Il Corriere della Sera dà conto dei dubbi di senatori e giornalisti, alla buvette dopo il discorso di Mario Draghi: perché ha picchiato così duro, anche e forse soprattutto sulla Lega? La tesi che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ci siamo: alle 9.30 Marioparlerà in Senato e darà il via, ufficialmente,possibile crisi di governo. Molto, ma non, dipenderà dall'atteggiamento e dalle parole del M5s. Tra Giuseppe Conte e il premier non ci sarebbe stato (ancora) alcun contatto telefonico, segno che il gelo tra i due è grande. Il voto di fiducia sulle parole del presidente del Consiglio è atteso in serata, poi domani si ripeteràCamera. Ore 13.48: se mi sfiduciano esco aIl Corriere della Sera dà conto dei dubbi di senatori e giornalisti,dopo il discorso di Mario: perché ha picchiato così duro, anche e forse sopratsulla Lega? La tesi che ...

