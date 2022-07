Da Amici all’Ariston | “Si stanno preparando” | collaborazione incredibile

Leggi su ck12

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Due stelle didi Maria de Filippi sembrano pronti alla loro prima volta insieme sul palco dell’Ariston: si prevede di tutto(Youtube)Il talent show di Maria de Filippi sforna ogni anno una quantitàdi talenti, sia nella danza che nel canto. Oltre al vincitore o vincitrice, infatti, sono molti i ragazzi e le ragazze che riescono a fare della propria passione un vero e proprio lavoro. Nel caso di20, di soli due anni fa, basta fare i nomi di Sangiovanni e Giulia Stabile per capire l’impatto che il programma ha avuto nelle loro vite. Nelle ultime ore, sembra che due ex cantanti disi stianoper la vera occasione della loro vita: un duetto a Sanremo, sul palco dell’Ariston. Le fotografie li indicano insieme, gli indizi non ...