Crisi di governo | Conte | “Insultati e disprezzati era impossibile proseguire”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) In mattinata la tentazione della fiducia, poi arriva lo strappo. Gli affondi del premier ricompattano il M5S, scissione congelata

Dire dell'incredibile Luna park che è stata la giornata di Giuseppe Conte , lo starter che ha premuto il grilletto di unadiche ha preso pieghe imprevedibili, vuol dire raccontare ......conto che sarebbe stato impossibile scrivere una legge di bilancio con una coalizione di... E dobbiamo anche ricordarci che questaè stata innescata dal M5S. Non a caso oggi Draghi per ...La crisi di governo è giunta all'apice, il premier Draghi verso le dimissioni: nel discorso al Senato non fa nessun riferimento alla scuola.Crisi di governo, le reazioni dopo il voto di fiducia al Senato. Letta: “Decisione folle di M5S, Salvini e Berlusconi”. Meloni: “Pronti al voto tra due mesi”.